Il Napoli ha perso 3-1 contro l’Arezzo nella prima amichevole stagionale, disputata a Dimaro. Nonostante la sconfitta, lo spogliatoio mantiene serenità e fiducia, considerando l'incontro come un inizio di preparazione estiva.

La prima uscita stagionale si chiude con una sconfitta, ma in casa Napoli prevalgono serenità e fiducia. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il 3-1 incassato contro l’Arezzo a Dimaro non cambia l’umore dello spogliatoio, consapevole di essere soltanto all’inizio della preparazione estiva. A ribadirlo è stato Matteo Politano, autore dell’unica rete azzurra e tra i leader del gruppo guidato da Massimiliano Allegri. Nell’analisi firmata da Fabio Tarantino per il Corriere dello Sport, Politano ricorda come anche la scorsa estate il Napoli fosse stato sconfitto dall’Arezzo nella prima amichevole del ritiro. «L’Arezzo è la nostra bestia nera, anche lo scorso anno abbiamo perso contro di loro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “«Politano guarda avanti: Il Napoli è forte, ci toglieremo soddisfazioni»”

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