Corriere dello Sport | Vergara | Rinnovo vicino e sogno Champions Politano | Voglio chiudere la carriera a Napoli

Notizia in breve

Antonio Vergara ha dichiarato che il rinnovo del contratto è vicino e ha espresso il desiderio di partecipare alla Champions League. Politano ha affermato di voler terminare la carriera nel club partenopeo. La sera a Dimaro è stata dedicata a un incontro tra il Napoli e i tifosi, durante il quale Vergara ha preso la parola. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità dei rinnovi contrattuali.