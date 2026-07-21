Corriere dello Sport | Vergara | Rinnovo vicino e sogno Champions Politano | Voglio chiudere la carriera a Napoli
Antonio Vergara ha dichiarato che il rinnovo del contratto è vicino e ha espresso il desiderio di partecipare alla Champions League. Politano ha affermato di voler terminare la carriera nel club partenopeo. La sera a Dimaro è stata dedicata a un incontro tra il Napoli e i tifosi, durante il quale Vergara ha preso la parola. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità dei rinnovi contrattuali.
Antonio Vergara si prende la scena nella serata dedicata all’incontro tra il Napoli e i tifosi a Dimaro. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta il tradizionale appuntamento in Piazza Madonna della Pace, dove i sostenitori azzurri hanno rivolto domande ai calciatori, dando vita a un botta e risposta ricco di spunti sul presente e sul futuro della squadra. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il protagonista assoluto è stato Antonio Vergara, che ha rassicurato tutti sul proprio futuro in azzurro. «Al rinnovo manca poco, poco.», ha dichiarato il centrocampista, facendo riferimento all’accordo ormai vicino per il prolungamento del contratto fino al 2031, con tre opzioni annuali che potrebbero estenderlo fino al 2034. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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