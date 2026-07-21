L'allenatore del Napoli sta preparando l'esordio in amichevole contro l'Arezzo. Per questa partita, tornano a disposizione Politano, Vergara e Rafa Marin. La squadra si sta allenando a Dimaro Folgarida, dove si stanno svolgendo le sessioni di preparazione pre-stagionale. La partita è la prima test ufficiale prima dell'inizio della nuova stagione.

Il Napoli è pronto a disputare la prima amichevole della nuova stagione. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta che la squadra di Massimiliano Allegri debutterà domani alle ore 18 allo stadio Comunale di Carciato contro l’Arezzo, al termine di un’altra giornata di intenso lavoro caratterizzata da una doppia seduta di allenamento. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, arrivano buone notizie dall’infermeria. Hanno infatti ripreso regolarmente ad allenarsi Matteo Politano, dopo la contusione all’anca destra, Antonio Vergara, che aveva accusato sintomi influenzali, e Rafa Marin, reduce da un lieve affaticamento muscolare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri prepara l’esordio contro l’Arezzo: tornano Politano, Vergara e Rafa Marin”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INTEROPOLI: VIGLIONE DICHIARA IL FALSO MAROTTA prepara gli AVVOCATI finiscono tutti INDAGATI

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri aumenta i carichi: nuovi stop per Politano, Vergara e Rafa Marin, oggi il verdetto su Buongiorno”

Dimaro day 4: tornano in gruppo Politano, Vergara e Rafa MarinNel quarto giorno di ritiro a Dimaro, il Napoli ha svolto una sessione mattutina sotto la guida di mister Allegri.

Temi più discussi: Napoli, brutte notizie per Massimiliano Allegri: dopo Buongiorno si ferma anche Rafa Marin; Nuovi metodi e imprevisti: retroscena e segreti dei primi giorni di Allegri al Napoli; Calciomercato Napoli, bloccato l’addio di Rafa Marin: resterà in azzurro; Napoli, le condizioni di Rafa Marin dopo il trauma alla caviglia. Allegri ha deciso sul suo futuro.

#Napoli, brutte notizie per Allegri: dopo Buongiorno si ferma anche Rafa Marin x.com

Corriere dello Sport: Rafa Marin resta al Napoli, Allegri lo blindaRafa Marin non lascerà il Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, Allegri e Manna hanno deciso di confermare il difensore spagnolo, che è ormai fuori dal mercato. mondonapoli.it

Rafa Marin resta al Napoli: Allegri e Manna bloccano la cessioneComplici i problemi fisici di Buongiorno e Beukema, il difensore spagnolo diventa una risorsa preziosa per la retroguardia azzurra ... tuttonapoli.net