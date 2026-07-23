Il Napoli sta aspettando offerte per Romelu Lukaku, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. L’attaccante belga è sul mercato e il club campano si riserva di valutare le proposte che arriveranno. L’agente del giocatore è coinvolto nelle trattative, mentre il club azzurro mantiene una posizione di attesa. Nessuna offerta ufficiale è stata ancora presentata, e le trattative sono in fase preliminare. La situazione rimane aperta in attesa di sviluppi concreti.

2026-07-22 08:26:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: INVIATO A DIMARO – Il Napoli è in attesa di offerte per Romelu Lukaku. Dopo un confronto con Federico Pastorello, il suo agente, le parti hanno deciso che il futuro non sarà fianco a fianco a meno di clamorosi colpi di scena. Tanto che il manager sta già cercando soluzioni da sottoporre al vaglio del club e del suo assistito. Al netto delle riflessioni sulla possibilità di onorare il terzo e ultimo anno di contratto, soprattutto alla luce del suo ottimo Mondiale, i giochi sul destino di Big Rom erano già orientati da tempo dall’ esigenza inderogabile di abbattere il tetto ingaggi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Lukaku finisce sul mercato: il Napoli e l’agente aspettano offerte

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