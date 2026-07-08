Romelu Lukaku ha segnato diverse reti durante il Mondiale, dimostrando di essere in buona forma. La sua performance sul campo ha riacceso l'interesse sul suo eventuale ritorno al Napoli. L’attaccante belga sta attirando l’attenzione del mercato, mentre la squadra italiana valuta il suo futuro. La sua partecipazione al torneo internazionale ha portato nuovo vigore alle trattative legate al suo eventuale trasferimento.

Romelu Lukaku è tornato a far parlare di sé sul campo. L’attaccante belga sta vivendo un Mondiale da protagonista, confermando di aver ritrovato brillantezza e incisività sotto porta proprio mentre il suo futuro resta al centro delle riflessioni del Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i numeri certificano il momento positivo del centravanti, protagonista di un torneo giocato quasi sempre da subentrato ma impreziosito da prestazioni di grande efficacia. Il bilancio parla di tre reti in cinque partite, tutte realizzate entrando dalla panchina contro Nuova Zelanda, Senegal e Stati Uniti. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Lukaku ha totalizzato 200 minuti complessivi, mantenendo una media realizzativa di un gol ogni 66 minuti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Lukaku si rilancia al Mondiale: Big Rom torna protagonista e riaccende il mercato”

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