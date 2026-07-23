Corriere dello Sport – Il piano della Roma per Koné | Al-Ahli Manchester United e non solo D’Amico sogna l’asta e alza il prezzo

Da justcalcio.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma ha offerto il difensore Koné a più club, tra cui Al-Ahli e Manchester United. La società sta cercando di vendere il giocatore, mentre il suo agente avrebbe alzato il prezzo, puntando a un’asta tra le squadre interessate. La trattativa è ancora aperta, e non ci sono conferme su un accordo imminente. Il mercato rimane in fermento, nonostante le vacanze post-Mondiale.

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2026-07-23 11:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: La testa prova a liberarsi dalle scorie del Mondiale, il mercato invece non concede tregua. Manu Koné è ora in vacanza per smaltire una delusione ancora difficile da digerire, ma il cellulare resta acceso, sempre. Nessuna modalità “non disturbare”, perché il suo futuro è ormai diventato uno dei dossier più caldi dell’estate romanista e gli aggiornamenti dell’agente arrivano praticamente ogni giorno. Segno che qualcosa si muove davvero. E anche in fretta. L’impressione è che il destino del centrocampista francese sia sempre più lontano dalla Capitale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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