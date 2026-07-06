Il club ha comunicato che Rafael Leao resterà in squadra e non ci saranno cambiamenti nel suo futuro nelle prossime settimane. La decisione è definitiva e non sono previste trattative o cessioni imminenti. Sul fronte mercato, oltre al Barcellona, altre squadre si sono interessate all’attaccante portoghese. Tuttavia, il club ha confermato che Leao continuerà con la stessa maglia anche nella prossima stagione.

2026-07-06 08:06:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: MILANO – Il destino di Rafael Leao è segnato e difficilmente ci saranno cambiamenti nei prossimi giorni rispetto al piano originale del club. Il portoghese resta in uscita dal Milan nonostante il gol e l’assist durante il Mondiale con la nazionale portoghese. La rete contro l’Uzbekistan e il suggerimento vincente per il colpo di test di Gonçalo Ramos nella sfida alla Croazia, hanno fatto pensare ad un possibile colpo di scena, ma ad oggi le possibilità di permanenza di Leao in rossonero sono assai poche. La strategia intrapresa dalla proprietà americana del Milan è di insistere con la cessione di Rafa, e ora si procederà a cercare qualche opzione sul mercato estivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Leao, non c’è solo il Barcellona: si scatena l’asta

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