Coppa del Mondo di tiro a volo Sodi settimo nello Skeet | oro ad Al-Athba Rivivi la finale su Sportface TV
Durante la finale di Skeet della Coppa del Mondo di tiro a volo, Niccolò Sodi, dopo aver ottenuto il primo posto nelle qualificazioni, è stato eliminato al dodicesimo piattello. La gara si è svolta a Hangzhou e l'oro è andato a un concorrente che ha centrato tutti i piattelli successivamente. La finale è stata trasmessa in diretta su Tiro a Volo TV, piattaforma OTT di Sportface.
Dopo il primo posto nelle qualificazioni, in diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, Niccolò Sodi viene eliminato dopo dodici piattelli nella finale di Hangzhou. Nel femminile doppietta statunitense con Kimberly Rhode davanti a Samantha Simonton. Si conclude al settimo posto la prova di Niccolò Sodi nello Skeet maschile della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, in corso ad Hangzhou, in Cina. L’azzurro dell’Aeronautica, primo al termine delle qualificazioni con un eccellente 123125, non è riuscito a confermare nella finale il rendimento mostrato nelle cinque serie eliminatorie. Sodi ha terminato il proprio percorso dopo appena dodici piattelli, chiudendo con il punteggio di 812. 🔗 Leggi su Sportface.it
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