Coppa del Mondo di tiro a volo Sodi settimo nello Skeet | oro ad Al-Athba Rivivi la finale su Sportface TV

Notizia in breve

Durante la finale di Skeet della Coppa del Mondo di tiro a volo, Niccolò Sodi, dopo aver ottenuto il primo posto nelle qualificazioni, è stato eliminato al dodicesimo piattello. La gara si è svolta a Hangzhou e l'oro è andato a un concorrente che ha centrato tutti i piattelli successivamente. La finale è stata trasmessa in diretta su Tiro a Volo TV, piattaforma OTT di Sportface.