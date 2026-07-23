Un tiratore italiano si è qualificato per la finale dello Skeet alla Coppa del Mondo di tiro a volo a Hangzhou, totalizzando 123125 punti nelle qualificazioni e vincendo lo spareggio. La finale sarà trasmessa in diretta su Tiro a Volo TV. Nessuna rappresentante italiana è entrata nella finale femminile, con Cassandro e Coco che sono state eliminate nelle qualificazioni.

L’azzurro chiude le qualificazioni di Hangzhou con 123125 e supera lo spareggio per ottenere la postazione numero uno. Fuori Cassandro e Coco, nessuna italiana nella finale femminile. L’ultimo atto maschile sarà trasmesso su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Niccolò Sodi vola nella finale dello Skeet maschile della Coppa del Mondo ISSF 2026 di tiro a volo, in corso ad Hangzhou, in Cina. L’azzurro ha conquistato l’accesso al termine di una prova di qualificazione estremamente solida. Sodi ha commesso un solo errore negli ultimi 50 piattelli, chiudendo le cinque serie con il punteggio complessivo di 123125. Dopo aver superato allo shoot-off il rivale francese con lo stesso risultato, l’italiano si è assicurato la prima postazione nella finale a otto. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Coppa del Mondo di tiro a volo, Sodi in finale nello Skeet: diretta su Tiro a Volo TV

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