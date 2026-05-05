Coppa del Mondo Almaty 2026 | Bartolomei bronzo nello Skeet femminile – Highlights su Tiro a volo TV

Durante la Coppa del Mondo di Almaty nel 2026, un’atleta italiana ha ottenuto il bronzo nello skeet femminile. Dopo aver concluso la fase di qualificazione al terzo posto, si è piazzata sul podio con un punteggio di 27 su 32. La competizione è stata seguita anche da Tiro a volo TV, che ha segnalato i momenti salienti dell’evento.

L’azzurra dell’Aeronautica Militare si conferma dopo la qualificazione chiusa al terzo posto e sale sul podio con 2732. Oro alla kazaka Orynbay con record del mondo, argento alla cinese Jiang. La prima medaglia italiana della tappa di Coppa del Mondo ISSF di Almaty porta la firma di Martina Bartolomei. L’atleta dell’Aeronautica Militare di Laterina (AR) conquista il bronzo nella finale dello Skeet femminile individuale, chiudendo con 2732 e salendo per la prima volta nella sua carriera sul podio individuale del circuito mondiale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Tiro a Volo, CdM Almaty: Bartolomei bronzo nello Skeet femminile, primo podio individuale in Coppa del MondoL’azzurra dell’Aeronautica Militare si conferma dopo la qualificazione chiusa al terzo posto e sale sul podio con 27/32. Tiro a volo, Bartolomei in corsa dopo i primi 75 piattelli dello skeet femminile alla Coppa del Mondo di AlmatyMartina Bartolomei chiude in modo positivo la prima giornata dedicata alle qualifiche dello skeet femminile, segmento valido per la Coppa del Mondo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Almaty: le scelte azzurre di skeet e trap per la seconda prova di Coppa del Mondo in Kazakistan; Coppa del Mondo ISSF 2026 di Carabina – Almaty, Kazakistan; Tiro a volo, Bartolomei in corsa dopo i primi 75 piattelli dello skeet femminile alla Coppa del Mondo di Almaty; Coppa del Mondo Skeet 2026: Martina Bartolomei in finale ad Almaty. Gabriele Rossetti torna implacabile e vince la tappa di Coppa del Mondo di skeet ad Almaty!Dopo il podio di Martina Bartolomei tra le donne, arriva la vittoria di Gabriele Rossetti nello skeet individuale maschile nella tappa della Coppa del ... oasport.it Tiro a Volo, CdM Almaty: Bartolomei bronzo nello Skeet femminile, primo podio individuale in Coppa del MondoL'azzurra dell'Aeronautica Militare si conferma dopo la qualificazione chiusa al terzo posto e sale sul podio con 27/32. Oro alla kazaka Orynbay con record del ... sportface.it EVENTI SPORTIVI A Montesilvano la Coppa del Mondo di ciclismo paralimpico I dettagli - facebook.com facebook