Durante la quarta tappa di Coppa del Mondo ISSF di tiro a volo, svoltasi a Hangzhou, Kimberly Rhode e Rashid Saleh Al-Athba hanno vinto le gare individuali di Skeet. Sodi si è piazzato al settimo posto.

La quarta prova di Coppa del Mondo ISSF di tiro a volo, in corso a Hangzhou, ha incoronato Kimberly Rhode e Rashid Saleh Al-Athba nelle gare individuali di Skeet. L’americana si è imposta nella prova femminile, mentre il qatariota ha conquistato il successo tra gli uomini. Per l’Italia il miglior risultato porta la firma di Niccolò Sodi, unico azzurro capace di raggiungere la finale e settimo nella classifica generale. Nel torneo maschile Al-Athba ha conquistato l’oro con 3536, precedendo lo spagnolo José Maria Mielgo Moneo, secondo con 3436, e il cinese Jianlin Lou, terzo con 2932. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Coppa del Mondo di Skeet, trionfano Rhode e Al-Athba: Sodi chiude settimo

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