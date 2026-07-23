L'80% delle riconciliazioni bancarie sono ora automatizzate grazie a un progetto di digitalizzazione della tesoreria. La cooperativa, nata dalla fusione di tre cooperative, ha collaborato con una società milanese specializzata in software finanziari. Il processo ha portato alla trasformazione digitale delle operazioni bancarie interne. La modifica riguarda principalmente le attività di riconciliazione e gestione dei flussi finanziari.

Coop Alleanza 3.0, cooperativa nata dalla fusione tra Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest e Coop Estense, ha completato un progetto di digitalizzazione della propria tesoreria in collaborazione con Piteco, società milanese specializzata in software per la gestione finanziaria, controllata da Zucchetti. La cooperativa conta oltre 2,2 milioni di soci, più di 15.000 lavoratori e 348 punti vendita. Il problema nato dalla fusione. Mettere insieme tre realtà distinte ha comportato, per anni, la convivenza di sistemi eterogenei: tre software di tesoreria diversi, tre ERP contabili e oltre 100 conti correnti bancari, con flussi gestiti da uffici e direzioni non sempre allineati tra loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coop Alleanza 3.0, la tesoreria diventa digitale: automatizzato l'80% delle riconciliazioni bancarie

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