Coop Alleanza ha introdotto scontrini virtuali come parte delle iniziative di sostenibilità. Attualmente, gli scontrini cartacei distribuiti nei punti vendita misurano in media circa 40 centimetri. Si tratta di scontrini realizzati in carta termica, che vengono sostituiti parzialmente o totalmente con alternative digitali. La scelta mira a ridurre l’uso di carta e il relativo impatto ambientale. La modifica riguarda i processi di emissione degli scontrini e l’adozione di soluzioni elettroniche.

Quanto è lungo in media uno scontrino della spesa? Quelli che escono dai punti vendita di Coop Alleanza circa 40 centimetri. Tanta carta (termica), quindi. Ma grazie al percorso di diminuzione dell’impatto ambientale legato all’innovazione digitale, nel 2025, 93.000 soci di Coop Alleanza hanno optato per lo scontrino dematerializzato. Grazie alla loro scelta, la Cooperativa ha evitato la stampa di quasi tre milioni di scontrini e se appunto si considera che uno scontrino cartaceo di Coop Alleanza 3.0 ha una lunghezza media di circa 40 centimetri, la Cooperativa stima di aver conseguito un risparmio di oltre mille chilometri di carta termica, una lunghezza che corrisponde all’intera distanza tra Trieste e Lecce, due città poste agli estremi del territorio coperto dalla Cooperativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontrini virtuali e risparmi green. Coop Alleanza per la sostenibilità

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