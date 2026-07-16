Coop Alleanza 3.0 è tra i partner del festival ‘Agrofutura’, dedicato alle sfide future del settore agricolo. La cooperativa si impegna a migliorare costantemente le proprie attività, con un focus su innovazione e sostenibilità. La partecipazione a questo evento sottolinea la volontà di confrontarsi con tematiche legate alla crescita e alla modernizzazione dell’agricoltura. L’iniziativa coinvolge vari attori del settore in un confronto su strategie e sviluppi futuri.

C’è anche Coop Alleanza 3.0 tra i partner del festival ‘Agrofutura’, in prima linea quando si parla delle sfide del domani. Un impegno concreto che rispecchia anche il Bilancio di Sostenibilità 2025 appena pubblicato, documento con cui fotografa le scelte economiche, sociali e ambientali del passato esercizio e che ricostruisce, con cifre e fatti, un anno di impegno e decisioni che hanno avuto al centro il principio della sostenibilità. Si parte dall’ambiente: più rinnovabili e meno emissioni climalteranti. Secondo quanto rendicontato dal Bilancio, le emissioni climalteranti prodotte dalla Cooperativa sono diminuite dell’39;8%, rispetto al 2024, grazie alla progressiva sostituzione degli impianti frigoriferi, passati da quelli contenenti gas fluorurati a sistemi contenenti CO2, meno impattanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Coop Alleanza 3.0: "L’obiettivo è migliorarsi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Comunicare da cooperativa - con Alessandro Medici e Lorenzo Sbrilanci

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Francesca Durighel vicepresidente di Coop Alleanza 3.0

Scontrini virtuali e risparmi green. Coop Alleanza per la sostenibilitàCoop Alleanza ha introdotto scontrini virtuali come parte delle iniziative di sostenibilità.

Temi più discussi: Coop Alleanza 3.0, il bilancio di sostenibilità 2025 tra ambiente e inclusione; Coop Alleanza 3.0: Francesca Durighel nominata vicepresidente vicaria; IGD Siiq - Nuovi mandati di gestione dal Gruppo Coop Alleanza 3.0; Coop Alleanza 3.0, pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2025.

Coop Alleanza 3.0 cambia la governance, Durighel vicepresidente vicaria. Fine della doppia vicepresidenza, Volta diventa presidente di Co.Ind #ANSA x.com

Coop Alleanza 3.0: L’obiettivo è migliorarsiAppena presentato il Bilancio di Sostenibilità, il presidente Trombone: I risultati in ambito sociale e ambientale sono indispensabili per incidere. ilrestodelcarlino.it

Coop Alleanza 3.0 cambia la governance, Durighel vicepresidente vicariaCambia l'assetto di governance di Coop Alleanza 3.0 con la fine della doppia vicepresidenza. Il cda nella riunione del 9 luglio ha infatti nominato Francesca Durighel. Andrea Volta che ha ricoperto la ... ansa.it