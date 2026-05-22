Stipendi Dirigenti Scolastici | aumenti 500 euro lordi arretrati fino a 5.200 euro Il Punto di Codispoti
La trattativa per il rinnovo contrattuale dei dirigenti scolastici si è conclusa con la firma definitiva tra le parti coinvolte. Per il periodo 2022-2024, sono stati stabiliti aumenti salariali di 500 euro lordi mensili. Sono stati inoltre riconosciuti arretrati che arrivano fino a 5.200 euro complessivi. La firma è avvenuta presso l’Aran, segnando la fine di questa tornata negoziale.
Si è chiusa con la firma definitiva all’Aran la tornata contrattuale 2022-2024 dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca. Il nuovo contratto riguarda complessivamente quasi 8mila dirigenti tra scuola, università ed enti di ricerca. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
STIPENDI PRESIDI: Nuovo contratto fino a 500€ in più al mese!
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