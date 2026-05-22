Stipendi Dirigenti Scolastici | aumenti 500 euro lordi arretrati fino a 5.200 euro Il Punto di Codispoti

La trattativa per il rinnovo contrattuale dei dirigenti scolastici si è conclusa con la firma definitiva tra le parti coinvolte. Per il periodo 2022-2024, sono stati stabiliti aumenti salariali di 500 euro lordi mensili. Sono stati inoltre riconosciuti arretrati che arrivano fino a 5.200 euro complessivi. La firma è avvenuta presso l’Aran, segnando la fine di questa tornata negoziale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui