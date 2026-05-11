Contratto dirigenti scolastici 2022-24 firmato rinnovo | aumenti medi di 500 euro con arretrati fino a circa 6mila euro

Da orizzontescuola.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi presso la sede dell'Aran è stato firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale dell'istruzione e ricerca per il periodo 2022-2024. Il rinnovo prevede aumenti salariali medi di circa 500 euro, con arretrati che possono arrivare fino a circa 6.000 euro per alcuni dirigenti scolastici. La firma ha coinvolto rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle amministrazioni pubbliche.

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Oggi, presso la sede dell'Aran è stato sottoscritto il Ccnl dell'Area dirigenziale Istruzione e ricerca relativo al triennio 2022-2024. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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