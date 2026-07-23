Contratti pubblici Meloni rivendica i 48 rinnovi | Dietro il pubblico impiego ci sono l’infermiere la maestra l’impiegato Per anni hanno lavorato con accordi scaduti
Sono stati firmati 48 rinnovi contrattuali nel settore pubblico, di cui 21 solo tramite l'Aran e altri 27 con accordi integrativi. I tempi di attesa medi per il rinnovo sono passati da circa venti a sei mesi. Tra i contratti rinnovati ci sono quelli di infermieri, insegnanti e impiegati pubblici, che avevano contratti scaduti da tempo.
Ventuno rinnovi contrattuali firmati solo in Aran, quarantotto se si contano anche gli accordi integrativi. Tempi di attesa medi crollati da venti a sei mesi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
L'intervento del Presidente Giorgia Meloni in occasione del Festival del Lavoro 2026
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