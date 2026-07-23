Contratti pubblici Meloni rivendica i 48 rinnovi | Dietro il pubblico impiego ci sono l’infermiere la maestra l’impiegato Per anni hanno lavorato con accordi scaduti

Notizia in breve

Sono stati firmati 48 rinnovi contrattuali nel settore pubblico, di cui 21 solo tramite l'Aran e altri 27 con accordi integrativi. I tempi di attesa medi per il rinnovo sono passati da circa venti a sei mesi. Tra i contratti rinnovati ci sono quelli di infermieri, insegnanti e impiegati pubblici, che avevano contratti scaduti da tempo.