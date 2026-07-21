Morto a 15 anni al luna park a Spotorno ci sono altri due indagati | entrambi hanno lavorato al calciometro

Da fanpage.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ci sono altri due indagati per la morte del 15enne folgorato durante una serata al luna park di Spotorno (Savona) giovedì scorso: si tratta di un tecnico che ha eseguito il collaudo e di un ingegnere che ha fatto la verifica annuale sul "calciometro", l'attrazione dove si è verificata la tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Folgorato al luna park di Spotorno, 15enne muore in ospedale

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