Morto a 15 anni al luna park a Spotorno ci sono altri due indagati | entrambi hanno lavorato al calciometro

Ci sono altri due indagati per la morte del 15enne folgorato durante una serata al luna park di Spotorno (Savona) giovedì scorso: si tratta di un tecnico che ha eseguito il collaudo e di un ingegnere che ha fatto la verifica annuale sul "calciometro", l'attrazione dove si è verificata la tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Folgorato al luna park di Spotorno, 15enne muore in ospedale

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Morto al luna park a Spotorno, indagato il titolare del "calciometro"

Leggi anche: Morto al Luna Park di Spotorno folgorato da scarica elettrica, indagato il titolare del "calciometro"

Temi più discussi: Saronno, Alessio Colletti, 15 anni, muore folgorato al luna park di Spotorno: era una giovane promessa del calcio; Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park nel savonese; Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di giovedì 16 luglio all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna park di Spotorno. L'allarme è scattato intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Sp; Folgorato al luna park di Spotorno, 15enne muore in ospedale.

Morto a 15 anni al luna park a Spotorno, ci sono altri due indagati: entrambi hanno lavorato al calciometroCi sono altri due indagati per la morte del 15enne folgorato durante una serata al luna park di Spotorno (Savona) giovedì scorso: si tratta di un tecnico ... fanpage.it

Tragedia a Spotorno: un ragazzo di 15 anni, in vacanza da Saronno, è morto folgorato al luna park mentre usava il Calciometro ? x.com

Alessio Colletti morto a 15 anni, indagato il titolare del 'Calciometro': disposta l'autopsia. La pioggia e la centralina: cosa è successo davveroIl titolare del Calciometro, il baraccone del luna park di Spotorno (Savona), dove è rimasto folgorato Alessio Colletti, 15 ... msn.com

Sono passati più di 15 anni da quando sono andato per la prima volta a Virmire reddit