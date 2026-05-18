Decreto lavoro il Governo ci ripensa | sì agli arretrati per i contratti scaduti

Il governo ha deciso di modificare la propria posizione riguardo ai pagamenti degli arretrati per i lavoratori con contratti scaduti. Dopo una fase di incertezza, il sottosegretario ha annunciato che sarà riconosciuto un indennizzo anche per le somme non liquidate durante il periodo di lavoro precedente. La questione riguarda contratti terminati da tempo, e l’obiettivo è garantire un adeguato risarcimento a chi ha lavorato senza ricevere tutte le spettanze dovute. La decisione interessa diverse categorie di lavoratori coinvolti.

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Il governo ci ripensa e reintroduce la norma che riconosce gli arretrati ai lavoratori con contratti scaduti. Lunedì 18 maggio, nella fase di conversione del decreto sul giusto salario alla Camera, verrà presentato un emendamento che ristabilisce la prima versione del testo, poi modificato prima della promulgazione del decreto. L’iniziativa è stata presa dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon che già aveva puntato a quella disposizione in fase di elaborazione della norma. Allora era prevalsa una posizione diversa con il decreto attuale che demanda le decisioni in merito alle parti coinvolte. Ora, secondo le parole del sottosegretario, la questione sembra ricomporsi anche perché l’obiettivo, vista anche la crisi in corso e l’aumento dell’inflazione è la «crescita dei salari». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Decreto lavoro, il Governo ci ripensa: sì agli arretrati per i contratti scaduti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Decreto lavoro, sui contratti il Governo ci ripensa: arriva l’emendamento sugli arretratiIl governo ci ripensa e reintroduce la norma che riconosce gli arretrati ai lavoratori con contratti scaduti. Decreto primo maggio approvato dal governo, dal salario "giusto" all’aumento di stipendio per contratti scaduti, cosa contieneGli interventi da quasi 1 mld € prevedono anche la proroga fino a fine anno dei bonus per le assunzioni dei giovani under 35, di donne lavoratrici... Ho letto con sincero interesse la riflessione di Mimmo Carrieri per Il diario del lavoro sul decreto lavoro del 1° maggio (qui: ildiariodellavoro.it/la-strada-per-…). Una critica alla azione del Governo (tra le cui colpe c'è il sostegno alla piccola impresa) e, se capisc x.com Decreto lavoro, sui contratti il governo ci ripensa: arriva l’emendamento sugli arretratiIl governo ci ripensa e reintroduce la norma che riconosce gli arretrati ai lavoratori con contratti scaduti. Lunedì 18 maggio, nella fase di conversione del decreto sul ... msn.com Cosa c’è nel nuovo decreto sul lavoro del governoSoprattutto bonus fiscali per assumere alcune categorie di lavoratori, e poi alcune misure pensate per tutelare i rider ... ilpost.it