Il governo ha annunciato un cambio di approccio sui contratti pubblici, sottolineando che dietro le parole “pubblico impiego” ci sono persone concrete come infermieri, insegnanti e impiegati. La premier ha affermato che ora si punta a migliorare le condizioni di lavoro di questi professionisti. Nessuna dettaglio sui nuovi accordi o riforme, solo l’intenzione di mettere al centro le figure che operano nel settore pubblico.

ROMA – “Dietro le parole “pubblico impiego” ci sono persone precise: l’infermiere del turno di notte, la maestra di tuo figlio, l’impiegato allo sportello. Per anni queste persone hanno lavorato con contratti scaduti da tempo, aspettando un rinnovo che arrivava con anni di ritardo e aumenti che, nel frattempo, avevano perso valore. Abbiamo cambiato registro: venti rinnovi contrattuali firmati solo in Aran – in totale sarebbero 48, compresi anche gli accordi – in quattro anni, con tempi di rinnovo medi passati da venti a sei mesi. Non è un dettaglio tecnico. È rispetto”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook la premier Giorgia Meloni (foto). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Contratti Pa, Meloni: “Abbiamo cambiato registro”

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