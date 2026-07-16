Contratti integrativi PA record storico nel 2025 | oltre 18mila accordi nella scuola 8.500 contratti integrativi firmati | l’85% degli istituti ha trovato un accordo

Nel 2025 sono stati firmati oltre 18.000 contratti integrativi dalle pubbliche amministrazioni italiane, un record storico. Nella scuola, sono stati sottoscritti circa 8.500 accordi, coinvolgendo l'85% degli istituti. La cifra rappresenta il numero totale di accordi siglati in diversi settori pubblici durante l’anno, senza includere altri dettagli sui contenuti o le modalità di firma.

Diciotto mila centonovantasette. Non è il numero degli abitanti di un paese, ma i contratti integrativi firmati dalle pubbliche amministrazioni italiane nel corso del 2025. È il dato più alto da quando l'Aran ha iniziato a contarli, nel 2016. Rispetto a allora, la crescita sfiora il 40 per cento. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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