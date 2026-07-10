Arianna Meloni afferma che Giorgia Meloni ha riportato l’Italia al centro dell’attenzione e ha contribuito a modificare l’approccio dell’Europa sui temi migratori. Meloni critica un’Europa che cerca di sostituirsi alle nazioni invece di supportarle, sottolineando che questa visione sta trovando spazio. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità delle affermazioni.

“ Noi siamo sempre stati contro un’Europa che pretende di sostituirsi alle nazioni invece di aiutarle e sostenerle. E la nostra visione finalmente ha trovato spazio. Ha trovato spazio quando Giorgia Meloni , grazie alla sua autorevolezza, ha riportato l’Italia al centro dello scacchiere internazionale. Ed è grazie a questa autorevolezza dell’Italia – che prima era sempre mancata – se l’Europa ha finalmente invertito la rotta su alcuni temi fondamentali. Uno tra tutti: l’immigrazione clandestina Oggi le nostre politiche in tema di immigrazione sono le proposte europee: la difesa dei confini, la lotta ai trafficanti di esseri umani, gli accordi con i paesi di partenza, ma soprattutto gli Hub in paesi terzi, così fortemente osteggiati in Italia, sono diventati proposta europea”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Arianna Meloni: “Giorgia ha riportato l’Italia al centro dell’attenzione. Grazie a lei l’Europa ha cambiato registro sui migranti”

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