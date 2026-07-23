Contrasto all’immigrazione irregolare | espulsa una cittadina cinese
Una cittadina cinese è stata espulsa dall’Italia e accompagnata allo scalo di Fiumicino. La Questura di Avellino, Ufficio Immigrazione, ha eseguito l’operazione nell’ambito di controlli contro l’immigrazione irregolare. La convalida è stata rilasciata dall’autorità competente.
Tempo di lettura: < 1 minuto La Questura di Avellino – Ufficio Immigrazione, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati a contrastare l’immigrazione irregolare, ha accompagnato allo scalo aeroportuale di Fiumicino, dopo la convalida da parte della competente A.G., una cittadina cinese non in regola con il permesso di soggiorno. La donna, imbarcata su un volo di linea per la Cina, è stata così espulsa dal territorio dello Stato. Prosegue l’attività dell’Ufficio Immigrazione per contrastare l’immigrazione irregolare che spesso alimenta circuiti illegali. Avellino 26 luglio 2026 L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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