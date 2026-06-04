Una cittadina ha pubblicato un messaggio su Facebook in cui cercava di partecipare al dibattito sulla democrazia partecipata. Dopo aver scritto più commenti e risposto ad altri utenti, è stata espulsa dalla piattaforma per aver manifestato un eccesso di contraddittorio. La vicenda è stata comunicata tramite un comunicato stampa di un partito locale.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa PD Arezzo AREZZO – Nuovo caso politico in città. Una cittadina avrebbe tentato di commentare un post della vicesindaca Lucia Tanti con alcuni fatti e una ricostruzione alternativa degli eventi. L’esperimento, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe durato pochi minuti prima di essere dichiarato incompatibile con il corretto funzionamento del social network. Secondo fonti vicine alla tastiera, il problema sarebbe nato quando la commentatrice ha sostenuto che nessuno avesse mai chiesto di abolire TempoBello, ma soltanto di modificare il sistema dei voucher assegnati con il celebre “click day”, disciplina olimpica nella quale vinceva chi possedeva la fibra ottica più veloce del quartiere. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - “Democrazia partecipata”: cittadina prova a replicare su Facebook, espulsa per eccesso di contraddittorio

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