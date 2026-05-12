Contrasto a spaccio e immigrazione irregolare | droga nelle aiuole e 70 persone controllate

Nella giornata del 12 aprile, nel centro storico di Bologna, sono state effettuate diverse verifiche da parte delle forze dell’ordine, che hanno portato al controllo di circa settanta persone. L’operazione, promossa dalla Questura, aveva come obiettivi principali il contrasto allo spaccio di droga e la gestione dei flussi di immigrazione irregolare. Durante le operazioni, sono state trovate sostanze stupefacenti nelle aiuole della zona.

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Bologna, 12 aprile 2026 – Operazione interforze nel centro storico predisposta dalla Questura per contrastare spaccio e immigrazione irregolare. L’operazione con tutte le forze dell’ordine. Nella giornata di ieri (lunedì 11 maggio) la Questura di Bologna, in attuazione di quanto stabilito in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e sicurezza pubblica, ha predisposto lo svolgimento di un servizio straordinario di controllo del territorio ‘alto impatto’ nelle zone rosse del centro storico, in particolare la zona universitaria, parco della Montagnola e limitrofe. L'operazione, finalizzata alla prevenzione e al contrasto della criminalità...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Contrasto a spaccio e immigrazione irregolare: droga nelle aiuole e 70 persone controllate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Contrasto all’immigrazione irregolare: espulsi due cittadini stranieri Leggi anche: Contrasto all’immigrazione irregolare: indiano espulso dal Prefetto di Salerno Argomenti più discussi: Turate (CO), contrasto allo spaccio di droga nelle aree boschive, arrestati tre marocchini dalla Polizia di Stato di Como. - Polizia di Stato; Talenti e Città Giardino, contrasto allo spaccio; Ferrara, contrasto allo spaccio in via IV novembre da parte dei Carabinieri; Contrasto al narcotraffico: la Polizia incontra gli studenti dell'istituto Besta-Fossati. Prosegue l'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti del nucleo investigativo dei carabinieri di Bolzano. @TgrRai #IoseguoTgr x.com Il carcere punitivo rende la società meno sicura: la presentazione dell’ultimo numero di Eco nell'istituto penitenziario di Monza reddit Roma, smantellata rete di spaccio: arrestati sette pusher e sequestrate dosi di drogaOperazione della Polizia di Stato a Roma: arrestati sette pusher e smantellati sofisticati nascondigli, tra cui furgoni trasformati e oasi verdi piantumate con stupefacenti. lamilano.it