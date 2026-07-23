Contrasto alla violenza femminile | Due milioni per sostenere le vittime

Il Programma regionale contro la violenza di genere dispone di oltre 2,07 milioni di euro, provenienti da fondi statali e risorse regionali. È il finanziamento più elevato mai assegnato a livello regionale per questa finalità. La cifra è destinata a sostenere le vittime di violenza femminile. Il piano si inserisce in un quadro di iniziative volte alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

"Il Programma regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere dispone di una dotazione di 2.075.168,80 euro, tra fondi statali e risorse regionali, il più consistente stanziamento nella storia regionale per il contrasto alla violenza di genere". E’ quanto emerso durante la presentazione del programma da parte della presidente della Regione Stefania Proietti, l’assessora alle Pari opportunità Simona Meloni, la direttrice regionale Salute e welfare Daniela Donetti e la dirigente della rete dei servizi socio?sanitari Valentina Battiston. "Con questo Piano - ha dichiarato la presidente Proietti - investiamo risorse per rafforzare la rete antiviolenza, trasformando gli sportelli territoriali in Centri antiviolenza e consolidando il sistema delle Case rifugio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Uomini vittime di violenza femminile. Quanti sono

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