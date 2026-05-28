Contrasto alla violenza di genere | online il nuovo portale Lilith libere sempre

Da brindisireport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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MESAGNE - Contrasto alla violenza di genere: online il nuovo portale “Lilith, libere sempre”. La Regione Puglia e il Consorzio Ats Br4 hanno siglato il disciplinare che, nei mesi scorsi, ha dato l'avvio alle attività del “Programma Antiviolenza”, garantendo percorsi di sostegno alle donne vittime. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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