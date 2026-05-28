MESAGNE - Contrasto alla violenza di genere: online il nuovo portale “Lilith, libere sempre”. La Regione Puglia e il Consorzio Ats Br4 hanno siglato il disciplinare che, nei mesi scorsi, ha dato l'avvio alle attività del “Programma Antiviolenza”, garantendo percorsi di sostegno alle donne vittime. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Contrasto alla violenza di genere: siglato il protocollo in Prefettura con l'associazione "La Crisalide"Il 11 marzo, presso la Prefettura di Salerno, è stato firmato un protocollo tra le autorità locali e l’associazione “La Crisalide” per contrastare la...

Temi più discussi: Contro la Violenza sulle Donne, Mai Bandiera Bianca; Donne, la Lombardia rende più forte la sua rete antiviolenza; Violenza di genere, bando per percorsi educativi, culturali e sportivi rivolti alle giovani generazioni; Non chiamatela fortuna, il podcast che dà voce alla violenza sulle donne.

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Regione Lombardia ha stanziato 21,6 milioni di euro per rafforzare la rete di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne. L’obiettivo è consolidare un sistema integrato capace di accompagnare le donne nei percorsi di uscita dalla violenza reglomb.it/J x.com

Da R.Lombardia 21,6 mln per rafforzare contrasto violenza donneMilano, 25 mag. (askanews) – Regione Lombardia conferma il proprio impegno nel contrasto alla violenza contro le donne attraverso un importante stanziamento di risorse pari a oltre 21,6 milioni di eur ... askanews.it