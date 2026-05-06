Comunicato Stampa | Quinta commissione Tavolo coordinamento regionale contrasto alla violenza contro le donne

La Quinta commissione consiliare permanente, che si occupa di politiche sociosanitarie, si è riunita per discutere del contrasto alla violenza contro le donne. Alla presidenza c’era Manuela Lanzarin, mentre Chiara Luisetto ricopriva il ruolo di vicepresidente e Silvia Calligaro era il segretario. Durante la seduta, all’unanimità, la commissione ha espresso un parere favorevole sulla proposta di legge regionale.

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), ha espresso all'unanimità parere favorevole sulla PAGR n. 18, il provvedimento della Giunta regionale che aggiorna la composizione del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Quinta commissione. Tavolo coordinamento regionale contrasto alla violenza contro le donne Notizie correlate Comunicato Stampa: Parere favorevole della Quinta commissione sul provvedimento della Giunta regionale (PAGR 9)La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara... Comunicato Stampa: Quinta commissione licenzia Pdlr 46La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dichiarazione del presidente della commissione Bilancio Walter Savarese d’Atri; Comunicato Stampa: CRV - Quarta commissione, punto sulle Case circondariali: audizioni su Belluno e Rovigo; Ritenute d’acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio: differimento al 1° maggio 2026; UE-Armenia: primo vertice in assoluto in programma il 4 e 5 maggio 2026. Comunicato Stampa: Quinta commissione. Tavolo coordinamento regionale contrasto alla violenza contro le donneLa Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara ... iltempo.it Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione, presentati 4 pdl per istituire il servizio di psicologia territorialeQuinta commissione approva Piani di investimento triennale delle Aziende Sanitarie. Presentate proposte normative per istituire servizio di ... iltempo.it "Possa tornare a casa e onorare sua madre", scrive la missione in un comunicato stampa in cui parla di "una crudeltà incommensurabile". La liberazione, insieme a quella di Saif Abukeshek, è stata chiesta anche dal presidente Lula. x.com Comunicato Stampa: LE PASSEGGIATE FORMATIVE E SALUTARI DELLA PRO LOCO La PROLOCO di Mola di Bari, organizza le seguenti “Passeggiate Formative e Salutari” condotte da Francesco Spilotros, Francesca Ruggieri e Marica Mancini con il supp - facebook.com facebook