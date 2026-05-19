Continassa Juve | bianconeri a riposo Domani a ripresa

Da juventusnews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra è attualmente in fase di riposo e si prepara a riprendere gli allenamenti domani. Le ultime notizie riguardano la formazione in vista della prossima partita, con aggiornamenti su infortunati e tempi di recupero. Sono stati segnalati alcuni giocatori diffidati, mentre dalla Continassa arrivano notizie su eventuali novità e programmi per le prossime sedute di allenamento. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo a cambi di formazione o dettagli specifici sui singoli calciatori.

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Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Ancora un giorno di riposo per la Juventus. Da domani la squadra si ritroverà alla Continassa per preparare il derby. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Stagione finita. Cabal: lesione all’adduttore sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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