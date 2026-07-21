Ultimissime Juve LIVE | Yildiz è tornato alla Continassa presentata la nuova maglia away
Yildiz è tornato alla Continassa, la sede della Juventus, annunciando il suo rientro tra i giocatori. Nel frattempo, è stata presentata la nuova maglia away della squadra. Queste sono le ultime notizie in tempo reale dalla società bianconera, aggiornamenti che riguardano le attività e le novità relative alla squadra.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 20 luglio 2026. Maglia Juve Away per la stagione 2026-27: svelato ufficialmente il nuovo kit di Adidas – FOTO. Ore 10.05 – La Juve ha presentato la seconda divisa rosa creata da Adidas per la stagione 2026-27, unendo la tradizione ultrasessantennale al design moderno La Juve non molla la presa per Kolo Muani: PSG ora pronto a venire incontro alle esigenze dei bianconeri! Ultime. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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