Ultimissime Juve LIVE | Yildiz è tornato alla Continassa presentata la nuova maglia away

Notizia in breve

Yildiz è tornato alla Continassa, la sede della Juventus, annunciando il suo rientro tra i giocatori. Nel frattempo, è stata presentata la nuova maglia away della squadra. Queste sono le ultime notizie in tempo reale dalla società bianconera, aggiornamenti che riguardano le attività e le novità relative alla squadra.