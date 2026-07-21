Ultimissime Juve LIVE | Yildiz è tornato alla Continassa presentata la nuova maglia away

Da juventusnews24.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Yildiz è tornato alla Continassa, la sede della Juventus, annunciando il suo rientro tra i giocatori. Nel frattempo, è stata presentata la nuova maglia away della squadra. Queste sono le ultime notizie in tempo reale dalla società bianconera, aggiornamenti che riguardano le attività e le novità relative alla squadra.

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