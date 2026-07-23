Consultazione interna scontro in Rifondazione comunista

Da ilmanifesto.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’interno di Rifondazione comunista continua il contrasto tra le fazioni. Il segretario, eletto con una maggioranza risicata, ha annunciato la volontà di rivedere la strategia del partito in vista delle prossime elezioni politiche. La proposta prevede di valutare un possibile cambiamento di linea, senza dettagli specifici sulle modalità o sui contenuti. La discussione interna riguarda anche le modalità di coinvolgimento e le alleanze future.

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Prosegue lo scontro interno a Rifondazione comunista. Dopo che il segretario, eletto con una maggioranza stretta, Maurizio Acerbo ha rilanciato la linea congressuale proponendo alle prossime elezioni politiche di esplorare. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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