rifondazione comunista sul risultato di alternativa comune

Il primo turno delle elezioni comunali si è svolto ad Arezzo il 29 maggio 2026. Rifondazione Comunista ha commentato il risultato di Alternativa Comune, affermando che l'esito è stato al di sotto delle aspettative. La giornata elettorale ha visto una partecipazione in linea con le precedenti consultazioni, con una affluenza che ha mantenuto i livelli di sempre. Nessun dato ufficiale sui risultati finali è stato ancora diffuso.

Arezzo, 29 maggio 2026 – . «Il primo turno delle elezioni comunali ad Arezzo si è svolto con un esito, per quanto ci riguarda, al di sotto delle aspettative. Rifondazione Comunista ha sostenuto con convinzione la lista Alternativa Comune per una Democrazia Radicale, il risultato poco sotto al 2 %, sebbene a una prima lettura risulti non soddisfacente è stato indubbiamente condizionato dalle conseguenze sul tessuto sociale e politico di 11 anni di amministrazione di destra e da un sistema elettorale che punta esclusivamente alla governabilità ed alle coalizioni ampie. Il progetto di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Alternativa Comune la lista della sinistra radicale che correrà da sola

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Ho visto anche l'asfaltata che @micheleboldrin ha dato al tizio di Rifondazione Comunista. La voce del kompagno (di cui non ricordo il nome) era sempre più stridula . Idem con Bonelli da Fedez. Spero in un bel risultato x.com

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