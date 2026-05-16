Rifondazione Comunista con Alternativa Comune | Per una sinistra radicale
Rifondazione Comunista di Arezzo ha annunciato il sostegno alla campagna elettorale di Alternativa Comune, attraverso una nota stampa diffusa dai propri militanti. La comunicazione spiega i motivi che hanno portato il partito a scegliere di supportare il gruppo, senza fornire ulteriori dettagli sui contenuti o le modalità di tale supporto. La decisione è stata ufficializzata recentemente, senza che siano stati annunciati eventi pubblici o dichiarazioni ufficiali aggiuntive.
Rifondazione Comunista Arezzo sostiene la campagna elettorale di Alternativa Comune. A dirlo sono i militati del partito che, attraverso una nota stampa, spiegano le ragioni che li hanno spinti a dare supporto al gruppo."In queste elezioni aretine, tra candidati dejavu, scommesse su candidature. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Alternativa Comune la lista della sinistra radicale che correrà da sola
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