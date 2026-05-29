Il Leudo Zigoela lungo le coste del Mediterraneo tra ambiente e tradizioni

Il Leudo “Zigoela” ha attraversato le acque del Mediterraneo, partendo dall’Isola Gallinara di Albenga. La giornata inaugurale ha visto l’imbarcazione navigare lungo la costa, coinvolgendo un pubblico di appassionati e curiosi. Durante l’evento sono stati mostrati aspetti legati all’ambiente marino e alle tradizioni locali, con momenti di confronto e presentazioni sulla storia del Leudo e il suo ruolo nel territorio.

Dopo la giornata inaugurale all’Isola Gallinara di Albenga, il viaggio itinerante “ Il Leudo racconta ” ha proseguito venerdì 29 maggio con la seconda tappa a Bergeggi, all’interno del percorso promosso dal progetto NEPTUNE EVOLUTION e cofinanziato dal Programma Interreg Italia Francia Marittimo 2021–2027. L’iniziativa attraversa Liguria, Toscana e Corsica con l’obiettivo di costruire un racconto condiviso del Mediterraneo contemporaneo, mettendo in connessione territori, comunità costiere, istituzioni, scuole, enti scientifici e progetti europei dedicati alla sostenibilità ambientale, alla tutela del mare e alla valorizzazione del patrimonio culturale marittimo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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