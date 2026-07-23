Confartigianato | Il distretto è vivo Costruire un progetto sul ‘Valore Prato’

Il distretto artigianale continua a operare, anche se in modo ridimensionato. La presidente di Confartigianato ha affermato che il “Valore Prato” può diventare il punto di partenza per costruire un progetto condiviso. Le piccole imprese e gli artigiani, che rappresentano la maggior parte delle attività locali, sono al centro di questa idea, con l’obiettivo di valorizzare la loro presenza e contribuire alla ripresa.

Ho letto con attenzione le parole della presidente Romagnoli e ne condivido pienamente l’impianto: il distretto è vivo, ridimensionato ma vivo. Vorrei però aggiungere la prospettiva di chi rappresenta le piccole imprese e l’artigianato, che di questo distretto sono l’ossatura. La prima sfida è privilegiare lo sviluppo rispetto al controllo. Molti imprenditori, davanti alla scelta tra crescere e mantenere il pieno controllo della propria azienda, scelgono il controllo. È una scelta figlia della storia delle imprese familiari, dove aprire il capitale, entrare in una rete, delegare o aggregarsi viene vissuto come una perdita. Oggi, però, il mercato premia chi ha la dimensione per investire, innovare, internazionalizzarsi e affrontare le transizioni digitale e ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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