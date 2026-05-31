I telai del distretto tessile di Prato sono rimasti silenziosi, con molte aziende che hanno chiuso o ridotto la produzione. Dal 2001, l’ingresso della Cina ha causato un calo delle esportazioni e una diminuzione degli ordini. La crisi ha portato a una riduzione significativa dell’occupazione nel settore. Le aziende cercano di adattarsi, ma la produzione tradizionale resta in crisi. La transizione verso un’economia basata sui servizi è ancora in fase embrionale.

? Punti chiave Come può Prato trasformarsi da distretto manifatturiero a polo di servizi?. Perché l'ingresso della Cina nel 2001 ha cambiato il destino locale?. Chi deve guidare la nuova generazione per fermare la fuga dei cervelli?. Come possono le start-up sostituire il silenzio dei vecchi telai?.? In Breve L'ingresso della Cina nel WTO nel 2001 ha colpito il cuore produttivo pratese.. La gestione decennale di Biffoni ha garantito stabilità sociale durante l'incertezza economica.. Nesi cita Malaparte per definire le inchieste dell'ultimo anno come pulizia sociale.. La ripresa richiede nuove start-up e l'attrazione di multinazionali nel centro d'Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nesi sul tessile di Prato: il silenzio dei telai e la crisi del distretto

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