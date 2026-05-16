Ieri, a Prato, si è tenuto un incontro promosso da Forza Italia con la partecipazione della senatrice Stefania Craxi, dell’onorevole Erika Mazzetti e del consigliere regionale Marco Stella. Al centro del dibattito ci sono stati temi legati alla difesa del distretto tessile, alle potenzialità dell’export e alle nuove opportunità per la città. Prato è riconosciuta da sempre come una città molto attiva nel settore delle esportazioni e del tessile.

Difesa del distretto tessile, export e nuove opportunità sono stati i temi al centro dell’incontro promosso ieri da Forza Italia con la senatrice Stefania Craxi, l’onorevole Erika Mazzetti e il consigliere regionale Marco Stella. Ad aprire Francesco Cappelli, capolista: "L’esportazione è linfa fondamentale per il distretto – ha dichiarato - Forza Italia dal 1994 porta avanti una battaglia di principio e di valori: difendere le imprese". A seguire Erika Mazzetti: "Il governo ha messo a disposizione 800 milioni di euro per le aziende che fanno esportazione per far fronte all’emergenza energetica", ha spiegato l’onorevole, facendo riferimento agli strumenti attivati tramite Simest, partecipata di Cassa Depositi e Prestiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Prato è da sempre una città campione di export". Stefania Craxi sul distretto e le sue potenzialità

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