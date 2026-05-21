Danneggia le auto in sosta a Rho e minaccia i poliziotti | arrestato Artem Tkachuk Pino o' pazzo di Mare Fuori

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane attore di 25 anni, noto anche come “Pino o’ pazzo” di una popolare serie televisiva, è stato arrestato a Rho, vicino a Milano. Secondo quanto riferito, avrebbe danneggiato quattro veicoli in sosta e, durante il tentativo di intervento delle forze dell’ordine, avrebbe rivolto insulti e minacce agli agenti presenti. L’arresto è stato eseguito per danneggiamento aggravato e minaccia. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario per gestire la situazione e garantire l’ordine pubblico.

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La polizia ha arrestato Artem Tkachuk per danneggiamento aggravato. Insieme ad alcuni amici, l'attore 25enne avrebbe danneggiato 4 auto in sosta a Rho (Milano) e insultato e minacciato gli agenti intervenuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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