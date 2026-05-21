Danneggia le auto in sosta a Rho e minaccia i poliziotti | arrestato Artem Tkachuk Pino o' pazzo di Mare Fuori
Un giovane attore di 25 anni, noto anche come “Pino o’ pazzo” di una popolare serie televisiva, è stato arrestato a Rho, vicino a Milano. Secondo quanto riferito, avrebbe danneggiato quattro veicoli in sosta e, durante il tentativo di intervento delle forze dell’ordine, avrebbe rivolto insulti e minacce agli agenti presenti. L’arresto è stato eseguito per danneggiamento aggravato e minaccia. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario per gestire la situazione e garantire l’ordine pubblico.
La polizia ha arrestato Artem Tkachuk per danneggiamento aggravato. Insieme ad alcuni amici, l'attore 25enne avrebbe danneggiato 4 auto in sosta a Rho (Milano) e insultato e minacciato gli agenti intervenuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Da Mare Fuori alla notte di follia a Rho di “Pinuccio ‘u Pazzo”: Artem Tkachuk distrugge 4 auto posteggiate e finisce in manetteRho (Milano), 21 maggio 2026 – Artem Tkachuk, attore venticinquenne di origine ucraina, tra i protagonisti della popolare serie tv Mare Fuori nei...
Leggi anche: Artem Tkachuk arrestato a Milano, l’attore di «Mare Fuori» accusato di aver danneggiato auto in sosta e minacciato gli agenti
Danneggia le auto in sosta a Rho e minaccia i poliziotti: arrestato Artem Tkachuk, Pino o’ pazzo di Mare FuoriArtem Tkachuk, attore italo-ucraino conosciuto soprattutto per il ruolo di ‘Pino o' pazzo‘ nella serie tv Mare Fuori della Rai, è stato arrestato per danneggiamento aggravato nella notte tra mercoledì ... fanpage.it
Mare Fuori, Artem Tkachuk arrestato a Milano. Pino o pazzo devasta auto in sosta e minaccia la polizia: Vi sfondoDalla fiction alla realtà. Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta Pino 'o pazzo' nella serie tv della Rai Mare Fuori, è stato arrestato la ... ilmessaggero.it