Arrestato Artem Tkachuk Pino ‘o pazzo’ di Mare Fuori | l’attore ha danneggiato quattro auto in sosta insieme a tre amici Insulti agli agenti di polizia

Artem Tkachuk, attore conosciuto per il ruolo di Pino ‘o pazzo’ nella serie televisiva “Mare Fuori”, è stato arrestato dopo aver danneggiato quattro automobili in sosta insieme a tre complici. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, ha rivolto insulti agli agenti di polizia. Il 25enne italo-ucraino ha già avuto precedenti giudiziari e ora si trova coinvolto in questa nuova vicenda, che si aggiunge alla sua situazione legale.

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