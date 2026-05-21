Arrestato Artem Tkachuk Pino ‘o pazzo’ di Mare Fuori | l’attore ha danneggiato quattro auto in sosta insieme a tre amici Insulti agli agenti di polizia

Da ilfattoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Artem Tkachuk, attore conosciuto per il ruolo di Pino ‘o pazzo’ nella serie televisiva “Mare Fuori”, è stato arrestato dopo aver danneggiato quattro automobili in sosta insieme a tre complici. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, ha rivolto insulti agli agenti di polizia. Il 25enne italo-ucraino ha già avuto precedenti giudiziari e ora si trova coinvolto in questa nuova vicenda, che si aggiunge alla sua situazione legale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ancora problemi giudiziari per Artem Tkachuk, il 25enne italo-ucraino noto per il ruolo di Pino ‘o pazzo’ nella fortunata serie televisiva Rai “Mare Fuori”. L’attore è stato tratto in arresto nella notte scorsa a Milano dalla Polizia di Stato. L’attore, insieme ad altri tre giovani di 18, 22 e 26 anni, è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Rho dopo aver danneggiato quattro veicoli in sosta in via Molino Prepositurale, nel comune di Rho, nell’hinterland milanese. I fatti si sono verificati intorno alle ore 3 del mattino. Le auto coinvolte riportavano evidenti segni di danneggiamento, tra cui ammaccature sulla carrozzeria e specchietti retrovisori esterni divelti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

arrestato artem tkachuk pino 8216o pazzo8217 di mare fuori l8217attore ha danneggiato quattro auto in sosta insieme a tre amici insulti agli agenti di polizia
© Ilfattoquotidiano.it - Arrestato Artem Tkachuk, Pino ‘o pazzo’ di “Mare Fuori”: l’attore ha danneggiato quattro auto in sosta insieme a tre amici. Insulti agli agenti di polizia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori arrestato a Milano: devasta auto in sosta e minaccia la polizia

Video Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori arrestato a Milano: devasta auto in sosta e minaccia la polizia

Sullo stesso argomento

Artem Tkachuk attore di Mare Fuori arrestato per danni a 4 auto in sosta a Rho: insulti e minacce agli agentiNuovi guai per Artem Tkachuk, l’attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta Pino ‘o pazzo’ nella serie tv Mare Fuori.

Leggi anche: Artem Tkachuk arrestato a Milano, l’attore di «Mare Fuori» accusato di aver danneggiato auto in sosta e minacciato gli agenti

arrestato artem tkachuk arrestato artem tkachuk pinoDanneggia le auto in sosta a Rho e minaccia i poliziotti: arrestato Artem Tkachuk, Pino o’ pazzo di Mare FuoriArtem Tkachuk, attore italo-ucraino conosciuto soprattutto per il ruolo di ‘Pino o' pazzo‘ nella serie tv Mare Fuori della Rai, è stato arrestato per danneggiamento aggravato nella notte tra mercoledì ... fanpage.it

arrestato artem tkachuk arrestato artem tkachuk pinoArrestato Artem Tkachuk, Pino ‘o pazzo di Mare Fuori: con gli amici danneggiava auto in sostaQuattro auto in sosta, colpite una dopo l'altra da altrettanti ragazzi. Violenza gratuita, danni da qualche centinaio di euro. Prima una Peugeot, paraurti e specchietto spaccati. Poi una Dacia e una R ... milano.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web