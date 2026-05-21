Arrestato Artem Tkachuk Pino ‘o pazzo’ di Mare Fuori | l’attore ha danneggiato quattro auto in sosta insieme a tre amici Insulti agli agenti di polizia
Artem Tkachuk, attore conosciuto per il ruolo di Pino ‘o pazzo’ nella serie televisiva “Mare Fuori”, è stato arrestato dopo aver danneggiato quattro automobili in sosta insieme a tre complici. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, ha rivolto insulti agli agenti di polizia. Il 25enne italo-ucraino ha già avuto precedenti giudiziari e ora si trova coinvolto in questa nuova vicenda, che si aggiunge alla sua situazione legale.
Ancora problemi giudiziari per Artem Tkachuk, il 25enne italo-ucraino noto per il ruolo di Pino ‘o pazzo’ nella fortunata serie televisiva Rai “Mare Fuori”. L’attore è stato tratto in arresto nella notte scorsa a Milano dalla Polizia di Stato. L’attore, insieme ad altri tre giovani di 18, 22 e 26 anni, è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Rho dopo aver danneggiato quattro veicoli in sosta in via Molino Prepositurale, nel comune di Rho, nell’hinterland milanese. I fatti si sono verificati intorno alle ore 3 del mattino. Le auto coinvolte riportavano evidenti segni di danneggiamento, tra cui ammaccature sulla carrozzeria e specchietti retrovisori esterni divelti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Danneggia le auto in sosta a Rho e minaccia i poliziotti: arrestato Artem Tkachuk, Pino o' pazzo di Mare Fuori x.com
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