Concerto di Bad Bunny interrotto dal maltempo | rimborso totale dei biglietti come funziona

Notizia in breve

Il concerto di Bad Bunny previsto per il 18 luglio è stato interrotto e successivamente annullato a causa del maltempo. Live Nation ha comunicato che sarà effettuato un rimborso totale dei biglietti, inclusa la prevendita. Sono state avviate procedure differenti a seconda del metodo di acquisto: acquisti online e in biglietteria. I dettagli per ottenere il rimborso sono stati resi noti dall'organizzazione.