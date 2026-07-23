Concerto di Bad Bunny interrotto dal maltempo | rimborso totale dei biglietti come funziona

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il concerto di Bad Bunny previsto per il 18 luglio è stato interrotto e successivamente annullato a causa del maltempo. Live Nation ha comunicato che sarà effettuato un rimborso totale dei biglietti, inclusa la prevendita. Sono state avviate procedure differenti a seconda del metodo di acquisto: acquisti online e in biglietteria. I dettagli per ottenere il rimborso sono stati resi noti dall'organizzazione.

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Live Nation ha annunciato il rimborso integrale, prevendita inclusa, per il concerto di Bad Bunny del 18 luglio, interrotto e annullato per maltempo. Attivate procedure diverse per acquisti online e in biglietteria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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