Live Nation ha comunicato che i biglietti per il concerto di Bad Bunny a Milano sono rimborsabili dopo l'annullamento, avvenuto a causa di una violenta grandinata. Lo spettacolo, previsto per sabato 18 luglio, è stato interrotto e poi cancellato, con alcuni spettatori feriti. La società ha annunciato il rimborso completo per tutti i biglietti acquistati.

Live Nation ha annunciato l’annullamento definitivo e il rimborso integrale dei biglietti per il concerto di Bad Bunny a Milano sabato 18 luglio, interrotto a causa di una violenta grandinata che ha provocato il ferimento di alcuni spettatori. La restituzione comprenderà il prezzo del tagliando e i diritti di prevendita, mentre l’evento non sarà riprogrammato. Concerto di Bad Bunny a Milano annullato per un violento nubifragio L'annuncio ufficiale di Live Nation sui biglietti Le modalità per ottenere il rimborso Concerto di Bad Bunny a Milano annullato per un violento nubifragio Una tempesta molto violenta ha causato l’interruzione definitiva del secondo concerto milanese del cantante portoricano Bad Bunny, in programma sabato 18 luglio all’Ippodromo Snai La Maura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Rimborso dei biglietti del concerto di Bad Bunny annullato a Milano per maltempo, l'annuncio dopo lo stop

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