Il concerto di Bad Bunny programmato per sabato 18 luglio all'Ippodromo Snai La Maura di Milano è stato interrotto a causa di maltempo. I fan presenti potranno ricevere un rimborso completo del biglietto. La società organizzatrice, Live Nation, ha comunicato che nessuna nuova data verrà stabilita. La decisione di non riprogrammare l’evento è stata confermata ufficialmente.

I fan di Bad Bunny che sabato 18 luglio erano all'Ippodromo Snai La Maura di Milano saranno rimborsati integralmente. Lo fa sapere Live Nation, dopo che la seconda data milanese del tour dell'artista portoricano è stata interrotta a causa di un violento temporale con grandine che si è abbattuto sulla città mentre era in corso lo spettacolo. Erano circa 80 mila gli spettatori presenti quando, poco dopo le 21, una violenta ondata di maltempo, con una altrettanto violenta grandinata, si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno provveduto a evacuare in sicurezza le migliaia di persone ma alcuni spettatori sono rimasti feriti, a causa delle grandi dimensioni delle grandine, e soccorsi dal personale del 118. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Bad Bunny, il concerto interrotto dal maltempo non sarà riprogrammato. Biglietti rimborsati

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