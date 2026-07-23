Con tutti i concorsi ancora in corso ci saranno comunque supplenze da GPS?

Durante il question time del 22 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Giuseppe Semeraro, si è parlato delle modalità di assegnazione delle supplenze per l’anno scolastico 202627. È stato chiarito che, nonostante i concorsi siano ancora in corso, saranno comunque previste supplenze tramite le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). La procedura di assegnazione delle supplenze è stata discussa nel dettaglio.

Nel question time del 22 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con la partecipazione dell’esperto di normativa scolastica Giuseppe Semeraro, è stata affrontata la procedura per l’attribuzione delle supplenze nell’anno scolastico 202627. L’attenzione si è concentrata sulla presentazione della domanda con le 150 preferenze da parte dei docenti inseriti nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 202628. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS 2026, tutti i dubbi sulla domanda

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