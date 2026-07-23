Comunicato Stampa | SOLE 365 E FONDAZIONE AIRC

Nel primo semestre del 2026, Sole365 e la Fondazione AIRC hanno raccolto oltre 37 mila euro attraverso donazioni fatte dai clienti. La somma deriva da scelte consapevoli di chi ha deciso di sostenere la ricerca. La responsabilità editoriale e i contenuti del comunicato sono gestiti da AP COMMERCIALE SRL.

Sole365 e Fondazione AIRC: nel primo semestre 2026 oltre 37 mila euro donati alla ricerca grazie alle scelte consapevoli dei nostril clienti. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AP COMMERCIALE SRL. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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