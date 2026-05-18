Comunicato Stampa | NUOVA APERTURA SOLE 365 AD AVELLINO

Da iltempo.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 maggio alle 9:00 si terrà l’inaugurazione di un nuovo punto vendita a Avellino, situato in Piazzale Padre Carmelo Giugliano. Il negozio sarà aperto tutti i giorni e propone prodotti freschi e di qualità, puntando sulla tradizione e i sapori locali. L’apertura sarà accompagnata da un evento pubblico che coinvolgerà i residenti della zona, con l’obiettivo di offrire un servizio dedicato alle esigenze della comunità.

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Qualità e freschezza nel cuore di Avellino: apre il nuovo Sole365 tra sapori e tradizione?   Vi aspettiamo per l'inaugurazione il 20 maggio alle ore 9:00 in Piazzale Padre Carmelo Giugliano, Avellino.  La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AP COMMERCIALE SRL. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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