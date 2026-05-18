Comunicato Stampa | NUOVA APERTURA SOLE 365 AD AVELLINO

Il 20 maggio alle 9:00 si terrà l’inaugurazione di un nuovo punto vendita a Avellino, situato in Piazzale Padre Carmelo Giugliano. Il negozio sarà aperto tutti i giorni e propone prodotti freschi e di qualità, puntando sulla tradizione e i sapori locali. L’apertura sarà accompagnata da un evento pubblico che coinvolgerà i residenti della zona, con l’obiettivo di offrire un servizio dedicato alle esigenze della comunità.

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