Comunicato Stampa | NUOVA APERTURA SOLE 365 A NAPOLI

Da iltempo.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo supermercato Sole 365 aprirà a Napoli il 4 giugno alle ore 9:00. Il negozio si trova in Calata Capodipino, 254. La data di apertura è stata comunicata ufficialmente.

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Napoli – Apre un nuovo punto vendita Sole365 in città. Il nuovo supermercato, situato in Calata Capodichino, 254, sarà inaugurato il prossimo 4 giugno alle ore 9:00. Vi aspettiamo per l'apertura a partire dal 4 giugno alle ore 9:00 in Calata Capodichino, 254, Napoli. La sfrontatezza di Lovati: “Non patteggio. Nel 2017 macchinazione contro Sempio” GUARDA Campo largo o campo. santo? I trucchi della sinistra si infrangono sulle urne . 🔗 Leggi su Iltempo.it

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