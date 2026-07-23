Da Modena è stata presentata la prima cabina smart dedicata alla protezione solare, pensata per migliorare l’applicazione dei prodotti. La qualità della fotoprotezione dipende non solo dal tipo di prodotto, ma anche dalla quantità, dall’uniformità e dalla regolarità dell’applicazione. Questa iniziativa mira a favorire un utilizzo più corretto della protezione solare, secondo quanto affermato da un dermatologo specializzato.

“La qualità della fotoprotezione dipende non soltanto dal prodotto scelto, ma anche dalla quantità, dall'uniformità e dalla regolarità dell'applicazione”, osserva il professor Alberico Motolese, Professore di Dermatologia presso l'Università Medica UNICAMILLUS di Roma e Dermatology Scientific Advisor di SkinTech Innovations. “Rendere questo gesto più semplice può aiutare le persone a trasformarlo in un'abitudine concreta”. Da questa esigenza nasce Sunkiss Booth, la cabina automatica per l'applicazione della protezione solare sviluppata da SkinTech Innovations S.r.l., PMI innovativa con sede a Modena. Grazie al sistema APPS, Advanced Precision Protection System, tecnologia oggetto di tutela brevettuale, l'applicazione è pensata per risultare fresca e confortevole anche nelle giornate più calde. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Protezione solare, il problema è applicarla bene: da Modena nasce la prima cabina smart

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