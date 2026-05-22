Comunicato Stampa | COMUNICATO STAMPA CIDIM | I BASSIFONDI DI SIMONE VALLEROTONDA A LA NOTTE DEI MUSEI A ROMA

Il 22 maggio 2026 si è svolta a Roma la Notte dei Musei, evento che ha visto la partecipazione di numerosi artisti e pubblico. Tra le esposizioni in programma, ci sono state le installazioni di Simone Vallerotonda, che ha presentato una serie di bassifondi come parte delle sue opere. Il comunicato stampa riporta che la responsabilità editoriale e i contenuti sono a cura dell’ente organizzatore. Nessuna informazione aggiuntiva o dettaglio sui dettagli specifici dell’evento viene fornita nel testo.

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