Comunicato Stampa | Da Pietra ALMA nasce Lithos Atelier il progetto del Gruppo Traettino tra geologia e collezionismo

Notizia in breve

Il Gruppo Traettino ha acquisito Pietra ALMA, il monolite geologico risalente al Giurassico Medio, dando così il via a Lithos Atelier. La nuova iniziativa unisce geologia e collezionismo, segnando un passo importante nel progetto. La pietra, scoperta in precedenza, rappresenta il punto di partenza per questa fase di sviluppo. Non sono stati forniti dettagli su ulteriori attività o obiettivi specifici del progetto.