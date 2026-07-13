Comunicato Stampa | Da Pietra ALMA nasce Lithos Atelier il progetto del Gruppo Traettino tra geologia e collezionismo
Il Gruppo Traettino ha acquisito Pietra ALMA, il monolite geologico risalente al Giurassico Medio, dando così il via a Lithos Atelier. La nuova iniziativa unisce geologia e collezionismo, segnando un passo importante nel progetto. La pietra, scoperta in precedenza, rappresenta il punto di partenza per questa fase di sviluppo. Non sono stati forniti dettagli su ulteriori attività o obiettivi specifici del progetto.
MODENA — Dopo la scoperta di Pietra ALMA, il monolite geologico risalente al Giurassico Medio, il progetto entra in una nuova fase con l'acquisizione da parte del Gruppo Traettino e la nascita di Lithos Atelier. Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie e thread social correlati
Comunicato Stampa: Scoperta Pietra ALMA, il monolite che racconta 176 milioni di anni di storia della TerraÈ stata scoperta una pietra chiamata ALMA, un monolite che testimonia 176 milioni di anni di storia terrestre.
Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM: I FILARMONICI DI ROMA PROTAGONISTI DEL FORMELLO CHIGI FESTIVALI Filarmonici di Roma sono stati protagonisti del Chigi Festival, un evento musicale che si è svolto recentemente.
Temi più discussi: Pietre di pane. Memorie di geografie fragili; Ruggero Morisco pubblica ventiquattro storie ambientate nella baia di Lerici; Tappeti Reef e Tide, l’acqua come matrice creativa; Certaldo (FI): si alza il sipario su Mercantia. Oltre 50 spettacoli, artisti da otto Paesi e quattro prime nazionali. La 38ª edizione trasforma la città toscana in Un'Incessante Sinfonia.
COMUNICATO STAMPA VIII CENTENAIO DEL TRANSITO DI SAN FRANCESCO RISCONTRO VISITA GUIDATA ALLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE ITINERARI TRA PIETRA E CIELO. SULLE ORME DI FRANCESCO FONDAZIONE S.E.C.A. – P facebook
Comunicato Stampa: Scoperta Pietra ALMA, il monolite che racconta 176 milioni di anni di storia della TerraMODENA — È stata scoperta Pietra ALMA, un monolite di origine geologica antichissima che porta con sé una storia iniziata circa 176 milioni di anni fa, nel Giurassico Medio, quando la configurazione d ... gazzettadiparma.it
Comunicato Stampa: Scoperta Pietra ALMA, il monolite che racconta 176 milioni di anni di storia della TerraLa sua scoperta apre una riflessione che va oltre il dato scientifico. Pietra ALMA non appartiene soltanto al mondo della geologia, né soltanto a quello dell'arte o del design. Si colloca in un ... iltempo.it