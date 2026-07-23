La Terza Commissione consiliare permanente ha continuato l'esame del testo unificato sui progetti di legge relativi al commercio. L'incontro si è svolto a Venezia il 23 luglio 2026, coinvolgendo membri della commissione che si occupano di economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca e politiche correlate. La discussione ha riguardato le proposte di legge in fase di analisi e valutazione, senza annunci di decisioni definitive o votazioni.

(Arv) Venezia, 23 luglio 2026 - La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), dal vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd) e segretario Roberta Vianello (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda: al primo e secondo punto all'ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all'ordine del giorno, la Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti, con riferimento al Parere alla Giunta regionale n. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Proseguito l'esame al Testo unificato dei progetti di legge in materia di commercio

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